Murdmaasuusavõistlused sel nädalal algaval Lahti MMil jäävad ühe võistleja jagu vaesemaks - Venezuela sportlane Adrian Solano peeti teel Rootsi treeninglaagrisse Prantsusmaal kinni ning saadeti tagasi kodumaale.

22-aastane Solano oli kodumaalt Rootsisse reisimisel tegemas vahemaandumist Pariisi lennujaamas, kui ta piirivalve poolt kinni nabiti. "Oled sa terrorist? Kas sul on kaasas narkootikume?" Venezuela sportlane veetis lennujaama kinnipidamiskeskuses kokku lausa viis päeva, enne kui talle üheotsapilet tagasi kodumaale pihku pisteti.

Prantsusmaa politsei ei suutnud uskuda, et Solano Euroopasse kõige paremate kavatsustega tuleb. "Kõigepealt ei kuulnud me temast mitte midagi, sest talt võeti telefon ära. Kui ta lõpuks meile helistas, oli see suur šokk," rääkis Solano koondisekaaslane Cesar Baena rootslaste Expressenile. "Tal oli kaasas ainult 20 eurot sularaha, isegi deebet- ega krediitkaarte polnud. See äratas politseinikes kahtlust, aga pärast seda, kui ta teatas, et sõidab Lahtisse MMile, naerdi ta välja. "Sa tuled Venezuelast, kus pole isegi lund!" öeldi talle."

Solano päästis lõpuks Venezuela saatkond, kes aga ei suutnud samuti prantslasi veenda, et tegu pole kurjategijaga. Nüüdseks on mees tagasi kodumaal ning kahetseb sügavalt, et oma reisi Prantsusmaa kaudu planeeris. MM-rong on tema jaoks läinud. "Meil ei ole ka raha, et teda otse Lahtisse lennutada. Mul on temast tõsiselt kahju," selgitas Baena.

"Kuna tal on tume nahk ja ta tuli Venezuelast, arvati kohe, ta smugeldab narkootikume. Ma arvan, et see oli rassistlik. Nad otsisid tema keha läbi, et narkootikume leida. Siis küsisid nad, kas ta on terrorist."

Hoolimata Solano puudumisest on Venezuela MMil stardis koguni nelja sportlasega. Paraku on täpselt sama palju ka suuski - kogu koondise peale on üks paar klassikasuuski ning üks paar uisusuuski. "Meil on rohkem sponsoreid vaja," nendib Baena.