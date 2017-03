Are Mets

Are Mets Foto: Anni Õnneleid

Naiste 10 km klassikasõidus 38. koha saanud ja võitjale Marit Bjørgenile üle kolme minuti kaotanud soomlanna Anne Kyllönen põrutas finišis: „Küsimus pole suuskades, õiget pidamismääret ei leitud. Kui on kliistri ilm, ei tasu mul starti minnagi.“

Kyllöneni suuski hooldab Are Mets, kes oli omal ajal Andrus Veerpalu personaalne määrdemees ja töötas seejärel aastaid poolatari Justyna Kowalczyki tiimis.

„Ei saanud suuski toimima. Enne sõitu lisati neli-viis korda pidamist, kuid ikka polnud piisav. Lõpuks kadus ka libisemine,“ selgitas Kyllönen Soome meediale ja nähvas siis: „Kui on kliistermäärde ilm, ei tasu mul starti minnagi.“

Küsimus polevat suuskades, sõnas Kyllönen. „Olen kliistriga varem kolme sekka sõitnud, sama paariga jõudsin Holmenkollenis poodiumile.“

Suuskade määrimisega pandi puusse ka Otepää MK-etapil, kus Kyllönen sai kõigest 30. koha.

„Võin öelda, et me ei tule määrimisega toime,“ nurises Kyllönen. „Peame Arega minema treenima, sest ta oskab häid suuski teha küll.“

Kyllöneni pahameelt võib mõista - pärast eilset sõitu jäeti ta välja soomlannade teatenaiskonnast, kellel on Lahtis suured medalivõimalused. Tema asemel sõidab ühte klassikavahetust Aino-Kaisa Saarinen.

Soome määrdetiimi pealik Matti Haavisto otseselt hooldemehi ei süüdistanud, vaid tõdes, et sportlasel on suusavalikul samuti oma sõna sekka öelda. Sellegipoolest tunnistas Haavisto, et suuskadega mindi alt.

Ajaleht Iltalehti kuulutas, et tegelikult on see skandaal, kui määrdemehed MMi ühel olulisemal distantsil ei suuda oma tööd korralikult teha.