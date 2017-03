Hõbeda sai venelane Sergei Ustjugov ja pronksi soomlane Matti Heikkinen, kes kaotasid Harveyle vastavalt 0,6 ja 1,4 sekundiga. Staadionile esimesena laskunud norrakas Martin Johnsrud Sundby jäi nelja mehe lõpuspurdis viimaseks ja lasi lõpumeetritel endast mööda ka inglase Andrew Musgrave`i (+2,9). Viiendana lõpetanud Sundby (+3,0) järel oli kuues norrakas Sjur Röthe (+3,4).

Tiitlikaitsja Petter Northug piirdus kaheksanda kohaga ja jäi võitjast 12,3 sekundi kaugusele. Distantsi alguses üle kümne kilomeetri üksinda ees sõitnud norrakas Anders Glöersen sai 11. koha (+16,4).

Eestlastel täna paremate hulka asja ei olnud - Aivar Rehemaa sai 49. (+8.47) ja MMi debütant Andreas Veerpalu 57 lõpetaja hulgas 51. koha (+9.34).

Pärast Glöerseni kinnipüüdmist kahekümnendal kilomeetril püsis 20-liikmeline juhtgrupp koos kuni viimase kilomeetrini, mil teistel pääsesid napilt eest Sundby, Harvey ja Ustjugov. Staadionile laskumisel jõudis kolmikule järele Heikkinen, finišiheitluseks jõudsid Sundby kannule ka Musgrave ja Röthe.

Norra suusamehed jäid tänavusel MMil üllatuslikult individuaalse kuldmedalita. Viimati tabas norralasi selline altminek 1995. aastal Thunder Bay maailmameistrivõistlustel.

Lahti MM: Meeste 50 km ühisstardist vabatehnikasõit

Tänane võidumees Alex Harvey:

Neljas oli hoopis inglane Andrew Musgrave, kes suutis Sundby ülinapilt viiendaks lükata.

Harvey kuld! Ustjugov hõbe ja Heikkinen pronks! Sundby esimesena medalita!

Harvey juhib!

Staadionile laskuvad Sundby, Harvey ja Ustjugov, neljas väikse vahega Heikkinen.

Heikkinen on esimene, kes kolmikut jahib. Sundby juhib.

Kolmik on väikse vahega eest ära.

Sundby, Harvey ja Ustjugov moodustavad esikolmiku.

48,2 km: Nüüd hakkasid Sundby ja Harvey kiirendama, kuid kõik teised favoriidid on neil järel.

47 km: Endiselt ei taha keegi tempot tõsta.

46 km: Esikolmik Sundby, Harvey, Cologna, kuid grupp ikka koos.

5 km jääb lõpuni. Glöersen juhib peagruppi, 20 paremat on kõigest 4,5 sekundi sees.

44km vaheajas on endiselt suur grupp koos.

Eestlased on samal ajal jõudnud 38,2 peale ning liiguvad koos endiselt selles 48.-52. grupis. Kaotust liidritele pisut üle kuue minuti.

40 kilomeetrit sõidetud. Keegi suuski vahetama ei suundu, grupp on kasvanud 20-meheliseks. Viimane ring!

Gruppi on jäänud 18 meest. 38,2 kilomeetri punkti jõutakse järjestuses Harvey-Ustjugov-Sundby-Cologna-Röthe-Musgrave-Holund-Heikkinen-Gaillard-Glöersen. Samas grupis on veel sees ka näiteks Northug, Hellner ja Manificat.

Andreas Veerpalu grupp on samal ajal Rehemaa kätte saanud. Liigutakse kohtadel 48.-52.

Sundby lisab tempot ja vahed kärisevad. Kui palju mehi etteotsa jääb?

Peagrupi eesotsas lisatakse taas tempot. Suur punt on kahanenud 23-liikmeliseks, aga grupi lõpp tundub juba päris pikaks tõmmatud olevat.

Eesti mehed on ka nüüd 30 kilomeetri punkti jõudnud. Rehemaa on 48. (+3.35,8), Veerpalu 51. (+4.22,7).

30 kilomeetrit sõidetud, tempo on päris korralik. Peagrupp on endiselt veel sisuliselt 24-meheline, kuid viimased hakkavad sealt vaikselt pudenema. Juhivad Tšervotkin, Gaillard, Parisse, Ustjugov, Holund, Röthe, Sundby.

Rehemaa on poole maa peal 47. (+2.27,5), Veerpalu 49. (+2.58,6).

Peagrupil saab täis pool võistlusmaast. Sjur Röthe juhtimisel tulevad üheskoos 24 meest.

Vahetult enne 20 kilomeetri täitumist püütakse Glöersen kinni. Aleksei Tšervotkin liigub rühma eesotsa, mis on nüüd 30-liikmeline.

Eestlased liiguvad endiselt kohtadel 45.-48. neljaliikmelises grupis, mis jääb liidritest juba pea poolteist minutit maha.

Nüüd tõstab grupp tempot ning raskeks läheb paljudel. Venelased on eesotsas kõige kiiremini liigutamas ning Glöerseni edu sulab.

Glöersen on nüüd vahet natuke taas suurendanud. 15 kilomeetri peal on see 20 sekundit. Veerpalu on 45. kohal (+44,6) ning Rehemaa 48. (+1.08,6), mõlemad on peagrupist paraku maha jäänud.

12 kilomeetrit on sõidetud ning grupi pea hakkab vaikselt Glöerseni kinnipüüdmisele mõtlema. Eestlased on vajumas grupi tagumisse otsa, mis on vaikselt killustumas: Veerpalu on 44. (+33,9), Rehemaa 46. (+40,9).

Veerpalu ja Rehemaa on suures grupis sees, vastavalt 31. ja 41. kohal.

Glöerseni edu teiste eest on kasvanud juba üle kümne sekundi. Esimene kümnekilomeetrine ring on lõppenud ning jälitajad on temast maas 16 sekundit.

Nii - esimene "jooksik" on välja tulnud ja selleks on norralane Anders Glöersen. Kas keegi läheb kaasa?

Veerpalu püsib ka kuue kilomeetri peal endiselt 20. koha piirimail. Rehemaa püsib samuti endiselt peagrupis sees.

Viis kilomeetrit on läbitud ning Andreas Veerpalu tuleb vaheajapunktist läbi 20. kohal (+3,5). Aivar Rehemaa on samuti pisut tõusnud ning leiab end 41. realt (+7,5) koos Sergei Ustjugoviga.

Grupp on juba päris pikaks tõmmatud. Kahe kilomeetri peal liiguvad eestlased üheskoos 50. koha piirimail, jäädes liidrist Ustjugovist maha 17 sekundiga.

Pjotr Sedov suudab juba ühes kurvis kukkuda ning kepi murda. Püsti tõustes tõmbas ta endaga koos pikali ka ameeriklase Kyle Bratrudi.

Start on antud!

Tere pühapäeva pärastlõunat kõigile spordisõpradele! Lahti maailmameistrivõistlused saavad täna lõppakordi meeste 50 kilomeetri vabatehnikasõiduga ning stardis on ka kaks eestlast, Andreas Veerpalu ja Aivar Rehemaa.