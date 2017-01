Prantsusmaa võimud pidasid esmaspäeval Pariisi lennujaamas kinni Venezuela murdmaasuusataja Adrian Solano, kes peaks 22. ja 23. veebruaril võistlema Lahti maailmameistrivõistlustel.

Lennujaama tollitöötajatele tundub uskumatu, et Venezuelas üldse mõni suusataja on. Usutavasti on segadus tekkinud seetõttu, et Solanol polnud ametnikele ette näidata MM-i korraldajate ametlikku kutset.

"Me vajame abi. Ta ei ole kriminaal, vaid lihtne sportlane," kirjutas teine Venezuela suuusataja Cesar Baena Rootsi telekanalile SVT. Lisaks neile kahele kuulub koondisse ka Caesar Baena vend Bernardo "Nad ei austa inimõigusi. Me üritame teda aidata, aga Prantsusmaa politsei käitub meiega agressiivslt. Aidake meid!"

Prantsuse võimud konfiskeerisid Solanolt passi ja telefoni, kuid tal õnnestus siiski koondisekaaslastele teada anda, et ta kinnipidamisruumi viidi. Võimudel on plaanis suusataja tagasi kodumaale saata, kuigi tema eesmärk on jõuda hoopis Rootsi Umeasse lumelaagrisse.

Kolmapäeval jätkasid teised Venezuela suusatajad teekonda Rootsi poole, kuid neljapäeva hommikul hoiti Solanot veel YLE teatel Pariisis.

"Politseinikud ainult naeravad, kui me ütleme, et ta on suusataja," ütles Baena intervjuus Rootsi raadiole.

Olukorda üritavad lahendada ka Lahti MM-i korraldajad, kes kinnitasid YLE-le, et Solano on tõepoolest võistlustele kutsutud ning avaldasid lootust, et vastavad dokumendid peagi ka Pariisi jõuavad.