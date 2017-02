Lahti MM-i eksootiliste suusamaade eelkvalifikatsioonis osales eile Kolumbia IT-miljonär Paul Bragiel, kes võiks ilmselt sponsoriks olla kõikidele oma konkurentidele.

39-aastane USA, Poola ja Kolumbia passiga Bragiel on endale nime teinud internetipõhiste teenuste sariettevõtjana. Muu hulgas on ta Eesti ja Euroopa esimese mängukiirendi GameFoundersi kaasasutaja ning Eesti E-resident. Ta on Eestis osalenud mitmel IT ja Start-Up konverentsil.

Tema suureks kireks on olümpiamängud. 2013. aastal taotles Kolumbia passi, et ta pääseks 2014. aasta talimängudele. Eelmisel suvel oli ta Togo koondise atašee Rio olümpiamängudel.

Lahtis sõitis ta 10 km eelkvalifikatsioonis ning sai seal ajaga 46.07,8 60. koha. Ta rääkis Iltalehtile, et tahtis finišeerida parima kolumblasena, kuid selle au röövis talt 55. kohal lõpetanud John Acevedo. Kuna eelkvalifikatsioonist pääsesid päris distantsidele vaid 10 paremat, siis on Bragiel juba Lahtis pealtvaataja rollis.

"Läks nii hästi, et ma kukkusin! Pärast distantsi esimest poolt muutusid jalad pehmeks," kommenteeris Bragiel.