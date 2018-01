Kustus ka Petter Northugi viimane olümpialootus, nüüd jääb loota ainult peatreeneri halastusele

32-aastane Norra suusastaar Petter Northug peab veebruaris toimuvaid PyeongChangi olümpiamänge telerist vaatama. Vähemalt niimoodi andis Norra ajakirjandusele teada Northugi juhendaja Stig Rune Kveen.

Northug jäi hiljuti haiguse tõttu kõrvale Norra meistrivõistlustest ning seejärel jäi Norra meedia teatel Northugil ainult üks võimalus olümpiapileti kindlustamiseks. Viimaseks võimaluseks pidi olema 20.-21. jaanuarini Planicas toimuv MK-etapp. Nüüd teatas Kveen, et Northug ei saa haiguse tõttu Planica MK-etapil osaleda.

“Planica MK-etapp jääb meie jaoks ära. Oleme aru saanud, et sellega on kõik ka olümpiamänge silmas pidades,“ teatas Kveen ajalehele VG. “Petter ei ole veel piisavalt terve. Tema tervislik seisund on läinud paremaks, kuid Planica MK-etapp tuleb juba liiga ruttu.“

Norra koondise peatreener Vidar Löfshus ei tahtnud Northugi siiski veel lõplikult maha kanda, kuid tunnistas, et viimase olümpiale sõitmise võimalus on kaduvväike. “See võimalus on väike, kuid me ei ole tema jaoks lõplikult ust kinni löönud,“ sõnas ta.

Praeguse seisuga võiks Northug olümpiale pääseda seega ainult treenerite eriotsusega, kuna suusarajal ta enam oma võimekust tõestada ei saa.

Olümpiamängudele sõitvad koosseisud tuleb lõplikult paika panna 23. jaanauriks. Seni on norralased olümpiakoondisesse kinnitanud seitse meessuusatajat. Olümpiale sõidavad kindlasti Didrik Tønseth , Niklas Dyrhaug, Finn Hågen-Krogh, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund ja Johannes Høsflot Klæbo.

32-aastane Northug on aastate jooksul võitnud 13 MM-tiitlit ja kaks olümpiakulda. Mõlemad olümpiakullad võitis ta 2010. aastal Vancouveris.