Kuidas kohus Johaugi purustas

Rahvusvaheline spordikohus üksnes muigas Norra dopingusuusataja Therese Johaugi vabanduste peale.

Teisipäeval pikendas spordikohus Johaugile keelatud ainete tarvitamise eest määratud karistust viie kuu võrra, mistap norralane jääb Pyeongchangi olümpialt eemale. Nüüd on selgunud, millele Johaugi kaitsjad rõhusid ja kuidas kohtunikud nad paika panid.

Põhjused, miks Johaug dopingainet sisaldanud huulesalvi kasutas, olid järgmised.

1. Treeninglaager oli kurnav, huuled pragunesid ja tegid valu. Johaug plaanis isegi laagri katkestada, oli stressis ja seetõttu tähelepanu huulesalvi kasutades hajuski.

Kohtu vastus: Johaug on tippsportlane ja raskete trennidega harjunud. Pole ühtegi tõendit, et ta vaimne olukord takistanuks uurimast pakendit, kus oli märge, et ravim sisaldab dopingainet.

2. Johaug lootis liiga palju Norra koondise arstile, kes aga oli stressis, sest käis möll Martin Johnsrud Sundby dopingujuhtumi ümber. Peale selle oli arsti abikaasal silmalõikus, mis stressi suurendas.

Kohtu vastus: Norra koondise arsti viga on raske mõista, aga see ei vabasta Johaugi süüst. Ravimipakil oleva hoiatuse lugemine ei nõua meditsiinilist haridust.

3. Karistuse vähendamist paluti seetõttu, et Johaug on juba niigi kannatanud – ta mainel on plekk, peasponsor lõpetas lepingu ja hooaeg jäi vahele, mistõttu materiaalne olukord halvenes.

Kohtu vastus: ükski mainitud tõsiasi pole põhjus karistuse vähendamiseks. Võistluskeeld määrati Johaugile dopingureeglite rikkumise eest.