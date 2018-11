Kristina Šmigun-Vähi sportlaskarjäär | Kahest olümpiakullast dopingusüüdistusteni

23. jaanuaril 2002 saabus Eesti Suusaliitu Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) teade, et Kristina Šmigun-Vähi dopingu A-proov on osutunud positiivseks. Nädal hiljem jõudis Šmigunide tiimi mänedžer Kristjan-Thor Vähi Saksamaalt Kreischa laborist tagasi hea sõnumiga: testimisel võetud B-proovi 21-kordne analüüsimine andis negatiivse tulemuse. Seega lükati esmane dopinguteade ümber ja Šmigun-Vähi pääses süüdistustest.

2014. aasta veebruaris kirjutas Venemaa meedia, et ühelt Eesti sportlaselt Torino olümpiamängude (2006) ajal võetud A-proov on osutunud positiivseks. Kuna Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) oli juba detsembris teavitanud tulemustest Eesti olümpiakomiteed (EOK) ja see omakorda suusatajat, otsustas Šmigun-Vähi uudist isiklikult kinnitada.

"Täpselt kaks kuud tagasi sain teate, et kaheksa aastat tagasi, 2006. aasta Torino OM-i käigus ajavahemikul 12.-16. veebruar võetud dopinguproovide uuel kontrollimisel A-proovist ei ole leitud keelatud aineid, kuid väidetavalt leidub selles molekule, mille kaudu on tuletatud kahtlustus keelatud aine kasutamisest," ütles Šmigun-Vähi siis ERR-ile.

Järgnevalt jõudis Šmigun-Vähi dopingujuhtum Rahvusvahelisse Spordikohtusse (CAS). Pika vaikuse järel - mille ajal polnud üldse selge, mille üle kohtus täpselt vaieldakse - teatas ROK 13. detsembril 2017, et kõik Torino olümpiamängude järelproovid on puhtad. Sellega vabastati Kristina taas süüdistustest.

"Minu päev on täna päikest täis. Me kõik oleme neid paari lauset kaua oodanud. Mul ei ole midagi lisada - seal on kõik väga selgelt öeldud," teatas Šmigun-Vähi ROKi uudise järel ajakirjandusele.