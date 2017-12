Kristina Šmigun-Vähi sai võidu: tema antud dopinguproov ei osutunud positiivseks

Rahvusvaheline Olümpiakomitee andis oma kodulehel teada, et kõik 2006. aasta Torino taliolümpialt võetud dopinguproovide osutusid järeltestimisel puhasteks.

Ehk see tähendab seda, et 2014. aastast üleval olnud murdmaasuusataja Kristina Šmigun-Vähi dopingulugu on saanud lahenduse: tema dopinguproov ei osutunud positiivseks. Torino olümpial võitis Šmigun-Vähi kaks kuldmedalit: eestlanna triumfeeris nii 10 km klassikasõidus kui ka suusavahetusega sõidus.

ROKi teatel osutusid kõik järeltestitud proovid puhasteks ning ühtlasi on lõppenuks kuulutatud ka kõik selleteemalised protsessid.

"Minu päev on täna päikest täis. Me kõik oleme neid paari lauset kaua oodanud," lausus Šmigun-Vähi. "Mul ei ole midagi lisada - seal on kõik väga selgelt öeldud."

2014. aasta veebuaris teatas Šmigun-Vähi ise, et tema Torino olümpia dopinguproovist leiti molekule, mille kaudu on tuletatud kahtlustus keelatud aine kasutamisest. Sellest ajast peale käis Norra ajakirjanduse väitel spordi arbitraažikohtus (CAS) salajane protsess, millest lekkis detaile äärmiselt vähe. Napisõnaliseks jäid nii sportlane ise kui kõik tema lähikondlased.