Kristina Šmigun-Vähi naaseb üheksa aasta järel suusarajale

Kuidas jõudsid mõtteni tulla teatemaratonile?

Mul tuli idee, et oleks hea oma uute meeskonnakaaslastega koostööd lihvida. Teatesõit on ju omamoodi meeskonnatreeningu viis.

Oled esimest korda Tartu Maratoni üritusel stardis. Kuigi eelüritusel ehk teatemaratonil, saab siiski nüüd vähemalt linnukese kirja, või kuidas?

Ma olen aastaid mõelnud, et tahaks ja nüüd see siis juhtub. Aga ma julgen ikka päris kindlasti öelda, et see esimene kord ei jää päris kindlasti viimaseks!

Millise eesmärgiga starti tuled?

Kõige rohkem tahan isikliku eeskuju kaudu näidata, et suusatamine annab hea tuju ja suurepärase enesetunde. Kes veel ei ole proovinud, see tehku järgi!

Kas Sind näeb stardis ka Tartu Maratoni põhipäeval?

Kiusatus oli, aga otsustasin, et lähenen samm-sammult. Minu tänane treenitus ja vorm ei ole korralikuks tulemuseks piisavalt hea, aga ma kardan, et see nii-öelda väike vihane tippsportlane minu sisemuses sunniks mind rajal ikka täiega uhama ja nii võib kokkuvõttes endale liiga teha. Sel korral veel ei tee kaasa - olgu seegi omamoodi eeskujuks, et spordis tuleb enda füüsilist vormi võimalikult realistlikult suuta hinnata ja valida endale sobiv distants.

7. Tartu Teatemaraton ja Tartu Maratoni Avatud Raja sõidud (63, 31 ja 16 km) toimuvad 10. veebruaril, 46. Tartu Maratoni põhisõidud (63 ja 31 km) aga nädal hiljem, 17. veebruaril. Nii eelürituste kui ka põhipäeva täiendav info, sealhulgas registreerimine, on leitav SIIT.