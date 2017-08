Kowalczyki treener parastas Johaugi: mitte keegi ei usu nii lolli põhjendust

Poola tippsuusataja Justyna Kowalczyki treener Aleksander Wierietielny tunnistas, et tema jaoks oli rahvusvaheline spordiarbitraaži (CAS) otsus Therese Johaugi karistuse pikendamise kohta ootuspärane.

CAS tegi eile lõpliku otsuse: mullu anaboolse steroidi klostebooli kasutamisega vahele jäänud Johaug sai 18-kuulise võistluskeelu, mis jätab ta eemale ka Pyeongchangi taliolümpialt. Norra olümpiakomitee oli varasemalt karistanud Johaugi viis kuud lühema keeluga.

Wierietielny ütles Soome ajalahele Ilta-Sanomat, et norralannale määratud karistus oli ootuspärane. "Minu jaoks pole see sugugi üllatav, et karistust pikendati. Ma ei usu seda huulepulga juttu. Ta lihtsalt leidis selle. Mitte keegi ei usu seda selgitust," naeruvääristas Wierietielny Johaugi põhjendust, et klostebool sattus tema organismi huulekreemi kasutamise kaudu.

"Minu arvamus selles küsimuses on lihtne. CAS teab täpselt, mida ta teeb ja nende otsus on õige," lisas Kowalczyki juhendaja.

Norralanna käitumise mõistis teravalt hukka ka Soome suusataja Sami Jauhojärvi. "Paar nädalat enne vahelejäämist rääkis ta, et kontrollib väga pingsalt, mida ta sisse võtab, et kõik oleks legaalne, ning siis kasutab ta ainet, mille pakendil on suur kiri doping," imestas soomlane YLE-le antud intervjuus.