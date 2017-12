Kowalczyk ründas lisaks Šmigun-Vähile ka Norra suusatajaid

Poola tippsuusataja Justyna Kowalczyk, kes võttis hiljuti teravalt sõna Kristina Šmigun-Vähi suhtes, viskas jalgrattaässa Chris Froome`i dopingujuhtumi puhul kivi Norra murdmaasuusatajate kapsaaeda.

"ROK kinnitas vahepeal, et kõik Torino proovid on puhtad. See puudutab ka Kristina Šmiguni mitu aastat üleval olnud süüdistusi. Aga hais jäi alles..." kommenteeris Kowalczyk Twitteris pärast seda, kui Rahvusvhaline Olümpiakomitee teatas oma kodulehel, et kõik 2006. aasta Torino taliolümpialt võetud dopinguproovid osutusid järeltestimisel puhasteks. See tähendas, et 2014. aastast üleval olnud kahekordse olümpiavõitja Šmigun-Vähi dopingujuhtum sai lõplikult õigeksmõistva lahenduse.

Samal päeval, kui ROK avalikustas Torino dopinguproovide tulemused, tuli teade, et astmahaige Chris Froome'i uriiniproovist on leitud lubatust suuremas koguses astmaravimit salbutamooli.

Kowalczyk kasutas seda koheselt ära, et Norra suusatajatele halba varju heita, vahendab soomlaste Ilta-Sanomat. Poolatar kirjutas Twitteris: "Lõppude lõpuks on ta (Froome) järjekordne sportlane, kes oma spordialal domineerib ja teeb seda sooritusvõimet tõstvate astmaravimite abil."

Kowalczyk, kes on ise keelatud aine deksametasooni tarvitamisega vahele jäänud, on varem korduvalt öelnud, et astmaravimite kasutamine peaks olema keelatud. Eriti ründavalt on ta nende tarvitamise osas sõna võtnud lähirivaalide Marit Björgeni ja Therese Johaugi aadressil.