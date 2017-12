Kowalczyk pole lapse kaotusest üle saanud: vajan endiselt tugevaid ravimeid

Poola murdmaasuusataja Justyna Kowalczyk tunnistas, et pole siiani oma lapse kaotusest üle saanud ja peab jätkuvalt depressiooniga võitlema.

"Ma vajan endiselt tugevat unerohtu, et terve öö magada," rääkis poolatar väljaandele Aftonbladet.

Kowalczyk kaotas lapse 2013. aasta maikuus treeninglaagris spontaanse abordi ehk nurisünnituse tõttu.

"Kuigi minu naeratus on tagasi ja ma suudan taas normaalselt elada, on hetki, mil ma kardan," tunnistas Kowalczyk. Kahekordne olümpiavõitja lisas, et traagilise õnnetuse järel mõtles ta ka enesetapule.