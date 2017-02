Lahtis toimub täna murdmaasuusatajate kriisikoosolek, mille ajendiks on üle 100 allkirja kogunud petitsioon.

Koosoleku kutsus kokku USA suusataja Kikkan Randall. Iltalehti teatel on sellest osa võtmas ka norralased Marit Björgen ja Didrik Tönseth, kuid mitte poolatar Justyna Kowalczyk, kes on alati väga teravalt ja irooniliselt dopingu teemadel sõna on võtnud.

"Ma ei usu, et sellistest kirjadest kasu on. Neil ei ole mingit efekti. Võrdsest kohtlemisest on juba nii valjuhäälselt räägitud, et küllap meid võetakse varsti ka kuulda," rääkis Kowalczyk kodumaa meediale.

"Mul on kolmapäeval raske treening, seega oleks minust vastutustundetu hoopis sellisel koosolekul osaleda. Ma olen MM-il ja tahan keskenduda võistlemisele."

Kowalczyk lisas siiski, et dopingukontroll suusatamises ajab teda endiselt vihale. "On lubamatu, et maailma ühte parimat suusatajat testitakse treeningperioodil vaid ühe korra. See on naljanumber!" ütles Kowalczyk, viidates ilmselt Björgenile ja Therese Johaugile. Neid mõlemaid testiti eelmisel aastal võistlusväliselt väidetavalt vaid kaks korda.

Björgenit külastasid dopingukütid 2016. aastal märtsis ja teist korda alles oktoobris. Johaug andis ühe dopinguproovi 10. mail ja järgmise, mis osutus positiivseks, alles 16. septembril.