Kopsupõletikku haigestunud Aivar Rehemaa neljandal olümpial kriips peal

35-aastane Aivar Rehemaa sai eile arstidelt karmi diagnoosi: detsembris ootamatult välja löönud kopsupõletik on nii äge, et karjääri neljandatel olümpiamängudel on kindlasti kriips peal. Karjääri lõpetamise otsust ta veel välja ei hüüa, kuid ridade vahelt annab mõista, et aeg oleks suusatamisest kõrvale tõmbuda.

"Detsembris sain normaalselt treenida. Valmistusin selleks, et jaanuarikuistel Eesti meistrivõistlustel olümpiakoht lunastada. 1. jaanuaril läksin Lahtisse laagrisse. Sain seal kolm päeva treenida, tegin Marko Kilbiga tugevaid lõigutrenne, kui ühel päeval läks olemine kehvaks," kirjeldas Rehemaa haiguse kulgu.

"Kolm päeva oli kõrge palavik üleval. Mõtlesin, et ehk on lihtsalt külmetus, aga eile hilja õhtul sain teada, et selles mõttes on asjad selged... Verenäitajad olid kehvad ja põletikunäitaja üleval. Arst ütles, et see pole mingi lihtne kopsupõletik, vaid bakteriaalne ja väga ägedaloomuline. Kuu-poolteist olen kodusel režiimil."

Seega vaatab kolmel olümpial käinud Rehemaa vähem kui kuu aja pärast algavaid PyeongChangi mänge kodus televiisorist. Mida tähendab värske uudis mehe edasise karjääri kohta?

"Jätan täna vastamata. 15 aastat koondises ja MK-sarjas, vanust 35 aastat... Sel aastal on tervis väga selgelt signaale andnud, et võib-olla hakkab tippspordiaeg ühele poole saama," vastas Rehemaa.

"Kuna uudis on endale ka niivõrd värske ja palju mõtlemisaega pole olnud, siis emotsiooni pealt ei ütle esialgu igaks juhuks midagi. Selge on see, et olümpiamängudel on igaveseks kriips peal."