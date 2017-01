Kui esmaspäeval tuli üllatav uudis, et Petter Northug jäeti eelseivaks MK-etapiks Norra suusakoondisest välja, siis täna selgus, et kahekordne olümpiavõitja pääseb ikkagi Falunis starti.

Algselt varumeeste hulka arvatud Northug teenis koondisekutse pärast seda, kui Didrik Tönseth sai toidumürgituse.

"Ootame väga, et Petter tuleks Falunis starti. Tema vorm peaks olema tõusmas ning me teame, milleks ta on heal päeval suuteline," kommenteeris Norra koondise peatreener Vidar Löfshus.

Northug peaks startima pühapäeval, kui sõidetakse 30 km ühisstardiga etapp.Laupäeval peetakse sprindidistantsid.