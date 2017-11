Koondis esimeseks MK-etapiks paigas: Eestit esindab Rukal kolm Team Haanja suusatajat

Kui vahepeal oli õhus oht, et eestlasi hooaja esimesel murdmaasuusatamise MK-etapil ei näegi, siis nüüd on takistused teelt pühitud.

Pikalt omavahelise lepingu punktide üle vaielnud suusaliit ja Team Haanja jõudsid täna kompromissile ning tundub, et vaenukirves on maha maetud ja edaspidi saavad mõlemad pooled keskenduda spordi edendamisele.

Sõlmitud lepingu täpne sisu on konfidentsiaalne ning ei kuulu avalikustamisele. Küll aga on teada, et MK-etapile kvalifitseerumise statuuti, mida Team Haanja esindajad samuti kritiseerisid, ei muudetud. Sellele vastavalt peab sportlasel MK-sarjas osalemiseks olema käesolevast hooajast täidetud 60 FIS punkti.

Suusaliidu murdmaasuusatamise alakomitee juht Arne Tilk teatas Eesti Päevalehele ja Delfile, et esimesele MK-etapile pääsevad FIS punktid täitnud Karel Tammjärv ja Raido Ränkel ning lisaks neile koondise peatreeneri Jaanus Teppani otsusega ka Marko Kilp, kes avavõistlusel sõitis välja 65,2 FIS punkti. Ehk koondise moodustavad Team Haanja sportlased. „Kehtib sportlik printsiip sõltumata klubist,” kinnitas Tilk.