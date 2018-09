Kolm traagilist surmajuhtumit lõid Norra suusakoondise totaalselt rivist välja

Therese Johaug ja Ida Eide suvel koos sünnipäeva tähistamas. Foto: idaeide1/Instagram

Norra ajaleht VG kirjutab, et riigi suusakoondises on käsil rasked ajad. Suvel tabas norralasi mitu valusat lööki, kui surma said kolm tuntud suusatajat. Nüüd olevat koondises pidevalt psühholoogid käepärast, et rasketest aegadest üle saada.