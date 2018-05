Kolm olümpiakulda võitnud rootslane riputab suusad varna

32-aastane Rootsi murdmaasuusataja Marcus Hellner teatas karjääri lõpetamisest.

"Tundub, et nüüd on aeg. Ma ei tunne, et mul oleks enam seda sajaprotsendilist tahet, nagu vaja oleks," ütles Hellner Rootsi meediale.

"See oli väga raske otsus. Astun ju täiesti uude maailma. Hakkan sportlaseelust palju asju igatsema. Olen kogu elu olnud suusataja, aga ei suuda enam trenni tegemiseks motivatsiooni leida."

Hellner võitis 2010. aasta Vancouveri olümpialt 30 km jälitussõidu ning 4 x 10 km teatesõidu kulla. Neli aastat hiljem Sotšis aitas ta Rootsi meeskonnal teatesõidu võitu kaitsta.

MM-idelt on Hellner võitnud ühe kulla, neli hõbedat ja kaks pronksi. Maailmameistritiitel tuli 2011. aastal Oslo spindist.

Hellneri tulemused hakkasid viimasel hooajal silmnähtavalt alla käima. Tema parimaks saavutuseks jäi MK-sarjast Davosi etapi 15 km vabatehnikasõidu kuues koht. Pyeongchangi olümpial sai ta meeskondlkus sprindis neljanda, 4x10 km teatesõidus viienda, 15 km vabatehnikasõidus kaheksanda ja 15 km + 15 km suusavahetusega sõidus 12. koha.