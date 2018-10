Kõhuviirus laastab Norra suusakoondist

Kui esimestena jäid haigeks Petter Northug ja Emil Iversen, siis nüüdseks on kõhuviiruse küüsi sattunud ka Therese Johaug, Astrid Jacobsen, Mari Eide ja mitu inimest koondise taustajõududest.

Norra koondise arst Öystein Andersen ei oskagi täpselt öelda, mis viirus sportlasi kummitab.

"Me ei saa välistada, et see on noroviirus. Pidime ka tüdrukud ülejäänud koondisest eraldama. Hetkel on kõige tähtsam haiguse levikule piir panna," sõnas Andersen Norra meediale.

Norra koondise treener Arild Monsen lisas, et õnneks põetakse selline viirushaigus kiiresti läbi, kuid hooaja ettevalmistusele jätab see kindlasti jälje. "Maailm kokku ei kuku, aga kindlasti on see olukord haigestunutele väga ebamugav," märkis treener.