Kläbo ja Ustjugov läksid karvupidi kokku! "Tahtsin talle vastu vahtimist anda!"

Kuna Ustjugov leidis, et Kläbo astus talle viimases kurvis tahtlikult ette ja rikkus sellega tema sõidu, läks ta vahetult pärast finišit norralaselt aru nõudma. Vihane venelane lükkas norralast korduvalt ja patsutas teda põsele.

"Pärast finišit tahtsin talle vastu vahtimist anda, aga piirdusin vaid patsutamisega," rääkis Ustjugov hiljem Kanal 2-le antud intervjuus.

Kläbo sõnul sõitis Ustjugov talle tagant lihtsalt otsa. "Läksin kurvi esimesena ja tahtsin oma kohta hoida, kuid ta sõitis mulle tagant otsa. See oli isegi natuke lõbus, et ta küttis end pärast finišit nii üles," rääkis värske maailmameister Norra rahvusringhäälingule NRK.

"Ma ei saanud tema venekeelsest jutust aru, kuid lõpus ta ütles minu arvates "good luck"," avaldas Kläbo, et Ustjugov olevat talle finaaliks isegi edu soovinud.



Eesti suusatreener Anti Saarepuu leidis, et juhtunus oli süüdi pigem Kläbo, kes olevat Ustjugovi suusale astunud. "Sportlasena tean, et emotsioonid on väga kerged, eriti sprindis, üle keema. See polnud õige käitumine, aga usun, et pats õlale pole kõige hullem," kommenteeris Saarepuu Ustjugovi ebasportlikku käitumist Kanal 2-le.