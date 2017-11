Kilp ja Ränkel tagasid pääsu olümpiale! Saarepuu: emotsioon oli kõva, korra võttis ka silma märjaks

Eesti suusatajad Marko Kilp ja Raido Ränkel tegid karjääri parima esituse MK-sarjas. Kilp saavutas Rukal klassikasprindis 11. ja Ränkel 15. koha. Sellega tagasid nad endale pääsme ka PyeongChangi taliolümpiale. Vastavalt reglemendile on pääse olemas, kui sportlane jõuab MK-sarjas 20 parema sekka.

“Treenerina olen väga rahul. Kaks meest saavad nüüd rahulikult olümpiamängudeks valmistuda,“ sõnas sportlaste juhendaja Anti Saarepuu Delfile.

Rahvusvahelisest telepildist võis näha, et Saarepuu näitas välja kõvasti emotsioone, kui Kilp tagas koha poolfinaali. “Marko jõudis ju MK-sarjas esmakordselt poolfinaali. Minu jaoks väga võimas emotsioon. Tõmbas korra ka silma märjaks,“ tunnistas Saarepuu. “Arvestades, et ka olümpial sõidetakse sprinti klassikatehnikas, siis on näha, et töö on seni läinud õiges suunas.“

Eestlased jätkavad homme Ruka minituuri ning Kilbi ja Ränkeli kõrval on stardis ka täna sprindis 71. koha saanud Karel Tammjärv. Kui laupäeval (15 km klassikat) on stardis kõik kolm meest, siis pühapäeval (15 vabatehnikas, jälitussõit) Kilp enam ei stardi. Kilp hakkab valmistuma järgmise nädala laupäevaks, kui sõidetakse klassikasprindi MK-etapp Lillehammeris.