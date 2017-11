Kes kaebas Legkovi ja Võlegžanini peale? Treener kahtlustab, et värske olümpiavõitja ise!

Venemaa suusatreener Juri Borodavko kahtlustab, et Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) kasutab oma informaatorina teiste seas ka Sotši olümpiavõitjat Ilja Tšernousovit. Suusataja ise on seda kategooriliselt eitanud.

Tšernousov tuli 2014. aasta olümpial 50 km vabatehnikasõidus kolmandaks, kuid kerkis tänu kaasmaalaste Aleksander Legkovi ja Maksim Võlegžanini diskvalifitseerimisele dopingu tõttu kuldmedalile.

Mõlemad mehed mõisteti dopingu tarvitamises süüdi kaudsete tõendite põhjal, mis avaldati Kanada juristi Richard McLareni raportis. Selles väideti, et Venemaal oli olümpia ajal kasutusel suureulatuslik dopingusüsteem, mille käigus hävitati või rikuti tahtlikult mitmeid uriiniproove.

Neljapäeval ütles Borodavko portaalile Gazeta.ru, et kahtlustab ühe WADA informaatorina Tšernousovit. "Olles ise samuti selles vandenõus osaline, saab ta rahulik olla ainult siis, kui ta oma meeskonnakaaslasi ja kamraade reedab," sõnas ta. "Nüüd ta vaatab kõike kõrvalt, itsitab ja naudib seda medalit."

Tšernousov vastas oma Siberis asuva treeningkeskuse kodulehe vahendusel: "See on bluff. Olen hetkel meeskonnaga treeninglaagris ning meil on tihe graafik. Tahaksin nüüd täielikult tööle keskenduda."

Siberi treeningkeskuse juht Viktor Zahharov nimetas süüdistusi "võimsaks psühholoogiliseks löögiks".

Venemaa suusaliidu juht Jelena Välbe ütles reedel uudisteagentuurile R-Sport: "Minu jaoks on iga informaator oma kodumaa reetur."