Kein Einaste pöördumine suusaliidule: olen leppinud, et oleme MK-sarja kõige amatöörlikum koondis

Suusasprinter Kein Einaste on teinud Eesti suusaliidule avaliku pöördumise, mille adressaatide hulka on märgitud ka mitmed Eesti spordiajakirjanikud, kellele suusamehe "sportlaskarjäär korda läheb". Et asi oleks aus ja avalik, avaldame siinkohal kirja täismahus muutmata kujul.

"Tervitused!

Kirjutan Teile härrasmehed, sest hooaja avastardini on kaks nädalat ning minul pole isiklikult aimu, mis tähendab Eesti Suusakoondis hooajal 2017-2018.

Nõustun, et ma olen ise ka hoidnud väga madalat profiili seda järgi uurimaks, aga see on tingitud sellest, et suusatajana ma leian, et see energiahulk, mis siia läheb, ei ole kasumlik suusakiirust arvestades.

Ning ma palun allolevatele küsimustele vastuseid KIRJALIKULT ning nii, et kõik asjaosalised näeksid ning kõigil oleks üheselt selge arusaam. See, et me oleme maailmakarikasarjas üks kõige või ise kõige amatöörlikum koondis, selle faktiga ma olen leppinud. Aga küll ma pole leppinud sellega, et me anname alla ja siis loodame, et tulemused vastavad mitu pügalat kõrgemal asetsevate koondistega. Ning ma proovin kirjutada oma seisukohast ja võimalikult väikeste emotsioonidega ning kui keegi tunneb ennast puudutatuna, siis ....

Alustan väga ebameeldiva märkusega. VALE ja VALETAMINE pole aktsepteeritavad. Seega väita leheveergudel, et ma olen lepingule alla kirjutanud on VALE. Jah ma olen igati nõus, kui Te kirjutate mulle täpsemalt lahti, mida kujutab endast lepingu taust täpsemalt, millega ma ennast seon, mis need umbmäärased punktid täpsemalt tähendavad jne jne. Sest ma tean, et enamus suusamaailmas see nii toimib, et tehakse kahepoolselt mõistetav leping ja ma olen sellega päri. Ma lihtsalt tahan teada, mida minul on täpsemalt oodata.

Seega palun KONKREETSEID ja SELGEID ning ÜHESELTMÕISTETAVAID vastuseid kirjalikult selle nädala jooksul (ära muretse, küll lahendame jne pole kaks nädalat enne hooaja avastarti piisav vastusevorm). Ning ma tõesti loodan, et seekordne vastus ei lükku lubamatult edasi, sest hooaja avastardini on alla kahe nädala ning loodan, et mõistate, et vastused, millele Te annate negatiivse vastuse, vajavad lahendamist selle kahe nädala jooksul.

Lisasin ka kirjavahetusse inimesed, kellele läheb korda minu sportlaskarjäär, et neil oleks aimu, mis kujul või mahus nad saavad mind omalt poolt aidata ja mis küsimustes ma hädas olen. Seega palun lisada ka nemad vastusesse.

” "Minu nimi on Kein Einaste ja ma olen määratud rahvusvõistkonda, kuid minu treeningute korraldamise kohta pole alates 2014. aastast ühtegi pingutust olnud, isegi mitte huvi või küsimust" Kein Einaste

Lepingupunktid:

Punkt 1: Ma olen igati päri, sest ma olen kogu oma fookuse pannud olümpiamängudele ning sellest tulenevalt ka alljärgnev infopäring

Punkt 2: See on 100% minu põhimõtetele vastav punkt ja igati nõus

punkt 3: see ootab kaudselt vastust allpool. Täpsustaks veel üle, et mis on täpselt need võistlused, kus ma esindan Eestit ja olen kohustatud kandma Teiepoolt tagatud riietust (näitena, kui ma liigun ja katan kõik oma kulud kusagil iseseisvalt ning tagan oma hoolde ja majutuse MK sarjas, kas siis ma kohustun kandma Teiepoolt tagatud riietust?)

Punkt 4: Tagama suusahoolde teenuse. Mida see punkt täpsemalt tähendab?

4.1) Kes on meie hooldemeeskond? Mis on nende meeste nimeline koosseis ja suurus? Kas nad on karastunud või kas meil on kindlus, et nad on stressirohkes olukorras valmis tegutsema tipptasemel maailmakarikasarjas ja olümpiamängudel? Milline on nende kogemus sellel tasemel, kus me tahame sõita MK sarjas ja olümpia? Kas neil on kellegi käest küsida/jagada infot? Kas neil on piisaval määral kogemust tippsuuskade valmistamisel? Kas neil on piisavalt juurdepääsu/võimalusi erinevatele määrdekombinatsioonidele? Kas meil on määrded, mis võidavad teste konkurentidel või on meil üks või kaks isegi lisaks? Kas meil on kõik vajaminevad vahendid (sh testsuusad jne)? Ma eeldan, et need mehed ei ole samad mehed, kes Team Haanjas? Tulenevalt eelmisest küsimusest, kas sportlaste huvides (sest sportlastel pole siin mingit jonnakust ja viha mängus) on võimalik, et kaks teami teeksid ühiselt koostööd (win-win mõlemale poolele)? Mis koguses on võimalik kasutada hooldemeeskonda hooajaeelseteks testideks (millal ja kus on hooldemeeskond Põhja-Soomes?)? Kas ja kuidas liigub hooldemeeskond kuni olümpiani (Kuusamo MK, Lillehammer MK, Davos MK, Toblach MK, Tuur, Eesti MV, Dresden,Planica, Seefeld, Olümpia) - et saaksin arvestada erinevate koostöövõimalustega ning sellest tulenevalt oma liikumisi arvestada? Kas meil on suusahoole olemas vähemalt võrdväärsel tasemel esikümnes sõitvate konkurentidega nii Olose, kui Gällivare katsevõistlustel? Kas hooldemeeskond on valmis asetama sportlase kohale number 1 ja tegema kõik tema hüvanguks?

4.2) Suusaliit kohustub korraldama ja koordineerima Eesti murdmaasuusatamise rahvusvõistkonna sportlase olümpiaettevalmistust? Mida tähendab see punkt?

Minu nimi on Kein Einaste ja ma olen määratud rahvusvõistkonda, kuid minu treeningute korraldamise kohta pole alates 2014. aastast ühtegi pingutust olnud, isegi mitte huvi või küsimust. Mismoodi Te aitate mul korraldada Kein Einaste ettevalmistust olümpiamängudeks? Eeldusel, et ma kvalifitseerun maailmakarikasarja, siis mismoodi on Teil tagatud minu transport ja majutus alates Gällivare katsevõistluste lõppemisest? Kuidas toimub liikumine nii Kuusamosse kui ka Lillehammerisse, Davosi, tuurile ja uue aasta esimestele sprintidel? Kus ja kuidas on majutus korraldatud ning toitlustus? Sellele punktile palun väga konktreetset vastusplaani.

Punkt 5: Suusaliit annab sportlase võistlus ja treeningriietusele reklaampinda 250cm ja jätab 200cm alaliidu toetajatele. Ma loodan, et see punkt on eelnevalt teiepoolt vastatud ülevalpool seoses kvaliteetse hooldemeeskonnaga ja hästi korraldatud logistika ja majutusega. Kuid tulenevalt varasemate aastate kogemusele, siis hooajal 16-17 allkirjastasin lepingu Suusaliiduga, kuid kogu selle väärtus sportlasele nimega Kein Einaste oli ca 80 eurot (majutus üks öö ilma toitlustuseta Drammeni MK etapil). Sellest tulenevalt on minu küsimus korduv ülalpool mainituga, et kas need 200 ruutsentimeetrit reklaampinda tagavad vähemalt mulle võimaluse sõita võrdväärsete suuskadega maailmakarika etapil ja kvaliteetse logistika ning majutuse/toitlustuse nendel võistlustel, kus ma esindan Eestit (olümpia, maailmakarikasari)?

Punkt 6: See huvi peaks tulema peatreeneri või alajuhi poolt ning kui see on motiveeritud huvi minu sportlaskarjääri parema hüvangu nimel, siis ma ei ole kunagi ühtegi saladust teinud. Tulenevalt eelmisest aastast, siis sellel punktil ma ei näe lihtsalt mõtet, sest mingit suhtlust pole toimunud. Ma julgen väita, et mõlemapoolne huvi teineteise tegemiste vastu on kergelt öeldes jahe, siis milleks lisada lepingusse punkte, mida kumbki osapool ei soovi?

Punkt 7: Ma olen päri, kuid ma luban, et ma olen AUS, kui minult küsitakse arvamust või infot. Ma loodan, et ausus ei lahterdu ebakohase kriitika alla.



Lisaküsimused:

1) Olen olnud kahjuks kaks korda väga pikalt haige oktoobris, kas meil on keegi kelle poole pöörduda tervislike probleemidega. Arst, kes on motiveeritud töötama suusakoondise liikmete hüvanguks?

2) Kas meil on füsioterapeut maailmakarikasarjas? Kui ei, siis kas poleks meil mõistlik finants jagada niimoodi, et MK ja olümpia taustpersonali kaasamise järjekord oleks: hooldemeeskond; füsioterapeut; meeskonna juht? Ma arvan, et kaks esimest suudaksid meie tingimustes täita edukalt kolmanda isiku tööülesandeid ning sellevõrra võidaksime kahe esimese valdkonna pealt?

3) Kas Eesti suusaliit ja murdmaasuusatamist eestvedavad inimesed on valmis asetama sportlase ja tema hüved kohale number 1? Sportlase hüvangu esikohale asetama? See on koht, kus ma ei suuda jätta emotsioone kõrvale - hetkel ma tunnen, et murdmaasuusataja sportlane on selles organisatsioonis väga madalal kohal.

” "Kas Suusaliit registreerib Kein Einaste hooajaeelsele Tour de Kvalifitseerumisele?" Kein Einaste

4) Mis on meie katsevõistluste statuudid erinevatele võistlustele täpsemalt? Kust on need kättesaadavad?

5) Kas on võimalik, et kogu sportlast puudutav oluline info liigub ka sportlase meili kaudu?

6) Kas on palju paluda, et Te näitaksite Suusaliidus üles motiveeritust aitamaks kaasa siiralt sportlaste pühendumusele ja näitaksite, et Te tõesti tahate neid aidata?

7) Kas Suusaliit registreerib Kein Einaste sellele hooajaeelsele Tour de Kvalifitseerumisele? Olosel soovin registreerida klassika sprindile ja 10km klassikale, Gällivares kõik kolm päeva. Ning vahepeal siis sellele uisusprindile ka. Kas ma võin kindel olla, et ma olen neile startidele kirja pandud?

Minu kõik küsimused ja jutt on saanud aluspõhja minu isiklikest kogemustest, mida on viimasel kümnel aastal tulnud väga erinevatelt sisenditelt väga kõrgel tasemel (Eesti koondis, Rootsi suusakoondis ja alaliit; Norra sprindikoondis, Šveitsi sprindikoondis, Austraalia suusakoondis, DSA ülikooli grupp, erameeskond SAS ProTeam, maratonimeeskonnad Santander, Robinson Trainer, Lager 105). Seega me ei tulista puusalt, vaid ma tean, millest ma räägin, kui ma toon välja meie amatöörluse sõnastuse. Kuid nagu ma mainisin, siis jätame emotsioonid kõrvale ja proovime anda ausad vastused, et kas ja mis mahus on Teil motivatsiooni pingutada kõrgema võimaliku kvaliteedi poole ja siis ma tean, mis mahus ma suudan ise kaasa aidata ning see teeb mõlemapoolse olukorra selgemaks."