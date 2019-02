Kas prantslased nopivad Tartu Maratonil taas kolmikvõidu?

Eelmise aasta Tartu Maratonil mõnevõrra üllatuslikult triumfeerinud Antoine Auger on stardis ka sel aastal. Kindlasti soovivad võidu nimel kaasa rääkida ka teised prantslased eesotsas Gerard Agnellet (FIS Worldloppet Cupi liider, mulluse Tartu Maratoni teine) ning Bastien Poirrier ja Benoit Chauvet’ga, kes Worldloppeti karikasarjas hoiavad vastavalt teist ning kolmandat kohta. Ära tasub mainida veel üks prantslane, Loic Guigonnet, keda võib pidada kaasmaalastest paremaks sprinteriks ja kellel oleks seega head võimalused grupifiniši korral.

Viimati võitis Eesti mees Tartu Maratoni 2005. aastal, kui Elvas finišeeris esimesena Raul Olle. Keeruline on näha, et tänavu see põud lõppeks. Koduperemeestest on parimad väljavaated kõrgele kohale ilmselt Martti Himmal, kes tulises lõpuheitluses saavutas eelmisel aastal viienda koha. Tugevamate heitluses tahab kindlasti oma sõna sekka öelda ka Mart Kevin Põlluste.