Karjääri lõpetanud Kowalczyk võttis vastu Poola suusaliidu pakkumise

Hiljuti sportlaskarjääri lõpetamisest teatanud Justyna Kowalczykust saab Poola murdmaasuusakoondise abitreener.

Poola suusakoondise peatreener on Aleksander Wierietelny. Poola suusaliidu kodulehe teatel käisid tema abilise otsingud eriti intensiivselt viimased paar nädalat, tipnedes sel kolmapäeval detailsemate läbirääkimistega Kowalczykuga.

Kowalczyku esimene väljakutse uues ametis saab olema sportlaste juhendamine 8.-20. aprillini Soomes Levis korraldatavas laagris. 17. aprillil toimub alaliidu juhatuse istung, kus pannakse paika edasised laagriplaanid. Võib arvata, et variantidena on õhus ka Otepää, sest just siin on Kowalczyk armastanud aastast aastasse oma suvist ettevalmistust tegemas käia.

Karjääri lõpetamisest teatades ei välistanud Kowalczyk, et võib suusaradadele naasta, kui Poola naiskonnal peaks teda MK-etappidel vaja minema teatesõidus.