Norra Spordiföderatsioon on oma otsuse teinud: dopinguga vahele jäänud murdmaasuusatajale Therese Johaugile määrati 13-kuuline võistluskeeld.

Johaug võib seega taas võistlusradadele naasta 18. novembril 2017. Norra Antidoping nõudis esialgu Johaugile üks kuu pikemat karistust.

See tähendab, et Johaugil on teoreetiliselt võimalik pääseda ka 2018. aasta alguses Pyeongchangis toimuval taliolümpial.

"Therese Johaug on väitnud, et aastast pikem karistus oleks vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega," seisis otsuses. "Norra Spordiföderatsioon ei ole sellega nõus ning järgib CASis välja kujunenud põhimõtteid."

Kaks nädalat tagasi sõnas 28-aastane Johaug, et tema jaoks on väga suur vahe, kas karistus tuleb 12 või 14 kuu pikkune. "See on minu jaoks väga oluline. Kui saan karistada 12 kuuks, on mul võimalus novembrist alates Beitostölenis võistelda. 14 kuu korral kaotaksin võimaluse olümpiaks optimaalselt ette valmistuda."

Sügisel selgus, et Johaugi dopinguproovist leiti anaboolse steroidi closteboli jälgi. Sportlane ise väitis koos koondise arstiga, et aine sattus tema organismi huulekreemi kaudu.