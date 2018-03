Karikad norralastele, kindlalt ja napilt

Suusatamise MK-sarjas võitsid suured kristallgloobused Johannes Klæbo ja Heidi Weng.

Falunis pandi punkt tänavusele murdmaasuusahooajale – minituuril triumfeerisid naistest norralanna Marit Bjørgen ja meestest venelane Aleksander Bolšunov, ent suurde mängu kristallist maailma karikate nimel kumbki ei sekkunud.

Kui 21-aastane Klæbo talve alguses kõigile ootamatult paugutama hakkas ja kuus esimesest võistlust kinni pani, oli suusamaailm hämmingus. Noore norralase hoog rauges niivõrd-kuivõrd – edasi sai ta „kõigest” viis võitu, kaheksa poodiumikohta ja lõpetas Falunis 25. kohaga – ent üldvõidu võttis ta siiski kindlalt, šveitslane Dario Cologna jäi 119 punkti kaugusele.

„Viimased päevad on olnud rasked, ma pole konkurentsivõimeline, ent töö on tehtud – suure kristallkarika võitmine on uskumatu,” rõõmustas Klæbo.

Klæbost sai noorim maailma karika võitja – varem hoidis seda tiitlit rootslane Gunde Svan, kes tõstis trofee pea kohale 22-aastaselt. Viimati suutis meessuusataja võita nii suure kui parimale sprinterile mõeldud väikse kristallgloobuse, nagu Klæbo tegi, tema kaasmaalane Bjørn Dæhlie.

Weng omadega läbi

Naistel läks seevastu tõeliseks lahinguks, sest Tour de Ski võitnud Weng lagunes hooaja lõpus täiesti. Viimasel kuuel etapil jäi ta parimaks 18. koht. Seevastu ameeriklanna Jessica Diggins oli hoos ja jõudis Wengist 40 punkti kaugusele. Teadnuks Diggins, et vahe läheb nii napiks, poleks ta ilmselt kahte Lahti MK-sõitu vahele jätnud.

„Olen omadega täiesti läbi – jalad ja pea ei tööta, keha vajab puhkust,” kurtis Weng. „Oleksin pidanud Drammeni ja Oslo sõidud vahele jätma. Aga siiski... Finišis toetasin pea kätele ja mõtlesin: mida ma küll tänavu korda saatsin.”