Karel Tammjärv: tulin Tour de Skile kõrge ootusega

Šveitsis Lenzerheides algas järjekordne suusatajate mitmepäevasõit Tour de Ski, mille avaetapina kavas olnud vabatehnikasõidu sprindis ükski startinud eestlastest edasi veerandfinaali ei jõudnud.

Meeste sõidu kvalifikatsioonis sai eestlastest parimana Karel Tammjärv 41. koha ajaga 3.07,29.

“Jään rahule, kuigi see võib kõlada mitte spordimehelikult. Ma olen tuurile tulnud kõrgete ootustega. Võistluspaus on olnud küllaltki pikk ja ma loodan, et tuuri käigus läheb enda seisund paremaks,” ütles Tammjärv Jooksjale.

Milliste plaanidega tänasele 15 km klassikasõidule? “Ennastpiitsutavate mõtetega. Tugevat pingutust ja kannatamist nautima,” sõnas Tammjärv.