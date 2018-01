Karel Tammjärv suusatuurist: üheksapäevane pingutus oli pisut ebainimlik

Tour de Ski alguses ei plaaninud Karel Tammjärv lõputõusule minna, ent muutis plaane, sest hea koht kumas silmapiiril. Ta lõpetas suusatuuri 24. kohaga.

„Olen igati rahul, et Touri lõpetasin ja see ränk katsumus läbi sai,” tõdes Tammjärv. „Viimase etapi eel oli hommikujooksu tehes väsimus selline, et poleks olnud Tour, jäänuks startimata. Aga eks kõik olid omadega läbi. Tipus olin täiesti mahlatu, olin mängu pannud kõik, mis sees oli ja ka selle, mida polnud. Lõpp oli päris jube. Kogu see üheksapäevane pingutus oli pisut ebainimlik, kusjuures õige väsimus saabub alles järgmisel päeval. Nüüd tuleb puhata ja taastuda ja alles seejärel panen paika edasises võistluskalendri.”