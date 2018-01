Karel Tammjärv: sõitsin pool distantsi katkise suusaga

Tour de Ski 15km ühisstardist sõit oli üks närviline üritus. Rada oli kepijuppe täis ja kukkumisi jagus. Mina pääsesin kergelt - sõitsin pool distantsi katkise suusaga (õnneks ei seganud eriti). Sõit ebaõnnestus taktikaliselt - ei suutnud ettepoole trügida. Pärast eilset tormi ja paduvihma oli täna kerges vihmasajus võistlemine lausa lust! #tourdeski #teamhaanja #merkoehitus #giga #saintgobain #savi #mustakiviauto #cepeesti #scienceinsportestonia #geelijaam #blizeyewear

A post shared by Karel Tammjärv (@kareltammjarv) on Jan 4, 2018 at 6:00am PST