Justyna Kowalczyk Šmigun-Vähi juhtumist: proovid tunnistati puhtaks, aga hais jäi alles

Kristina Šmigun-Vähi 2006. aasta Torino olümpia proovid tunnistati küll puhtaks, kuid absurdselt pikaks kujunenud protsess on juba ammu kõigil kopsu üle maksa visanud. Nii ka tema endistel konkurentidel, kes kohe kuidagi eestlannat õnnitlema ei rutta.

"ROK kinnitas vahepeal, et kõik Torino proovid on puhtad. See puudutab ka Kristina Šmiguni mitu aastat üleval olnud süüdistusi. Aga hais jäi alles..." kommenteeris poolatar Justyna Kowalczyk Twitteris.

Kowalczyk on üks teravama keelega suusatajaid maailmas, kes kasutab alati võimalust dopingukahtusega konkurente salvata. Paljud on aga unustanud, et poolatar on ka ise dopingukaristust kandnud. 2005. aastal sai Kowalczyk kaheaastase võistluskeelu keelatud aine deksametasooni kasutamise eest. Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) lühendas keeldu ühe aasta võrra.