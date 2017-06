Johaugi skandaal mõjutab ka Björgenit: olen muutunud paranoiliseks

Norra murdmaasuusataja Marit Björgen tunnistas, et on muutunud Therese Johaugi positiivse dopinguproovi andmise järel võõraste ravimite osas väga ettevaatlikuks.

"Pean tunnistama, et olen muutunud natuke paranoiliseks. Teen internetist leitud ravimite kohta isegi pilte, kui seal on kirjas, et need ei kuulu WADA keelatud ainete hulka," sõnas 37-aastane Björgen NRK-le.

Norralanna lisas, et tal on hirm isegi siis, kui ta kreemitab oma pooleteiseaastast poega Mariust. "Ma ise ei kasuta beebikreemi, kuid kui ma seda talle määrin ja minu sõrmel on näiteks haav, siis võib see anda sama tulemuse nagu Johaugil juhtus," märkis Björgen.

Ka Rootsi suusataja Anna Haag tunnistab, et ei julge enam tundmatuid kreeme kasutada. "Käisin massaažis ja mulle soovitati üht põletikuvastast kreemi. Loobusin sellest. Johaugi juhtum näitas, et tuleb olla väga ettevaatlik," rääkis Haag väljaandele Aftonbladet.

Mullu septembris anaboolse steroidi klostebooli kasutamisega vahele jäänud Johaug kannab hetkel 13-kuulist võistluskeeldu ning astub 6. juunil rahvusvahelise spordiarbitraažikohtu (CAS) ette, sest rahvusvaheline suusaliit on Norra olümpiakomitee määratud karistuse vaidlustanud. Johaug on ise väitnud, et klostebool sattus tema organismi huulekreemi kasutamise tagajärjel.