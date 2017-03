Hiljuti telekast Therese Johaugi dokumentaalfilmi vaadanud Norra inimesed tegid suured silmad, kui nägid, et dopingukeeldu kandev suusataja treenib jätkuvalt jõusaalis, mis liitus juba 2002. aasta Norra antidopingu programmiga.

Johaugi jaoks, kes treenib Norra suusakoondisest eraldi, on tegemist kodukohalähedase jõusaaliga. See kuulub treeningkeskuste ketti Elixia, mis propageerib end "puhta" asutusena, kus dopingupatustel kohta pole.

Jõusaali Facebooki lehel on häält tõstnud mitmed selle kliendid, kelle õigustunnet Johaugi seal treenimine riivanud on.

"Ma ei mõista, kuidas ta saab seal käia, sest Elixia on liitunud Puhaste Keskuste kampaaniaga, mis teeb koostööd Norra antidopinguga. Teiste liikmete peale peetakse küll jahti, seepärast näib väga kummaline, et sellisel asjal juhtuda lastakse," kurjustas üks pahane Dagbladeti lugeja, kes nägi TV2-s dokumentaalfilmi Johaugist, keda mitmes stseenis just selles jõusaalis näidatakse.

Jõusaalide keti direktor Björn Maaseide sõnul tehti Johaugile erand, kuna tema juhtum on niivõrd eriline. "Doping on meie jaoks tõsine teema, kuid me peame selles olukorras, mis Johaugi on tabanud, inimlikuks jääma. See on kõige tähtsam asi," ütles Maaseide Dagbladetile.

Johaugi mänedžer Jörn Ernst kinnitas, et Johaug kasutab Elixia jõusaali jõutreeninguteks ka peale dokumentaalfilmi valmimist. "Me pole sellele saanud mingeid reaktsioone," ütles Ernst, kes siiski ka ise aktiivselt Facebookis sama teema all sõna on võtnud.