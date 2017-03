Täna teatas Rahvusvaheline Suusaliit (FIS), et vaidlustab Therese Johaugile määratud 13-kuulise võistluskeelu otsuse spordikohtus ja nõuab Norra murdmaasuusatajale oluliselt karmimat karistust. Johaugi advokaat Christian Hjort ütles FISi otsust kommenteerides, et ei mõista suusajuhtide käitumist.

"Ma olen pettunud. See on arusaamatu," sõnas Hjort Norra ajalehele VG.

Juristi arvates on norralaste määratud 13-kuuline keeld täiesti piisav. "FISil ei ole mingit põhjust kurtmiseks. Algne otsus oli järjekindel ja ületas ka CASi (Spordi apellatsioonikohus) nägemuse. Ma ei näe mingit alust edasikaebamiseks," rääkis Hjort.

FISi otsuses on nördinud ka Johaugi mänedžer Jørn Ernst: "Olen väga pettunud. Lootsime, et see asi on lõppenud. Ka tema (Johaug) on mõistagi väga pettunud, kuid nüüd peame lihtsalt ootama, mis edasi saab."

28-aastase Johaugi dopinguproovist leiti eelmisel sügisel anaboolset steroidi klostebooli. Norralanna ise väitis, et see aine sattus tema organismi kogemata, kui ta ravis huuli Trofodermini kreemiga.