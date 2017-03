Dopingut kasutanud Norra murdmaasuusatajat Therese Johaugi võib Rahvusvahelises Spordikohtus (CAS) esindama hakata tippadvokaat Mike Morgan, kes on varem kaitsnud ka tennisisetähte Maria Šarapovat ja jalgrattur Alberto Contadori.

"Tal (Mike Morgan) on suurepärane kogemus CAS-is, ta on just selliste juhtumite peale spetsialiseerunud advokaat," sõnas Johaugi advokaat Christian B. Hjort väljaandele NRK.

Hjort lisas, et hetkel veel lõplikku otsust Morgani palkamise osas tehtud ei ole. Morgan ise on tunnistanud, et Johaugi juhtum on väga põnev ja pakuks talle kindlasti huvi.

Morgan aitas Šarapoval eelmisel aastal saavutada spordikohtus võistluskeelu lühendamise kahelt aastalt 15-le kuule.

Hetkel 13-kuulist võistluskeeldu kandva Johaugi juhtum peaks spordikohtus lahenduse saama enne uue hooaja algust. Johaugi kohtukulud on lubanud kinni maksta Norra suusaliit.