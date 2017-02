Norra murdmaasuusataja Therese Johaug teatas oma advokaadi vahendusel, et ei kavatse talle määratud 13-kuulist võistluskeeldu vaidlustada.

Seitsmekordne maailmameister andis teada, et kuigi ta peab karistust liiga karmiks, tahab ta edaspidi keskenduda vaid treenimisele.

"Tahame selle teema lõpetada, sest Therese jaoks on suusatamine kõige tähtsam," teatas Johaugi advokaat Christian B. Hjort, vahendab MTV3.

"Olümpiamängud on tema jaoks kõige tähtsam võistlus ja kui vaadata üldpilti, siis on aeg see teema lõpetada. Soovime edaspidi tegeleda vaid positiivsete asjadega," lisas Johaugi mänedžer Jörn Ernst.

Samas on rahvusvahelisel suusaliidul (FIS) ja maailma antidopingu agentuuril (WADA) õigus Norra spordiföderatsiooni määratud võistluskeeld vaidlustada ning nõuda norralannale karmimat karistust.

FISi asepresident Sverre K. Seeberg ütles, et suusaliidu juhtkond saatis Johaugi teema arutamiseks FISi dopingukomisjoni, kellel on õigus edasi pöörduda spordi arbitraaži. "Ootame neilt võimalikult kiiret vastust," sõnas Seeberg.

Varem on nii FISist kui WADAst tulnud arvamusi, et anaboolse steroidi tarvitamise eest on 13-kuuline karistus liiga leebe.

Eelmisel sügisel avastati Johaugi dopinguproovist anaboolse steroidi klostebooli jälgi. Sportlane ise väitis koos koondise arstiga, et aine sattus tema organismi huulekreemi kaudu.

Praeguse karistuse kohaselt võib norralanna võistlusradadele naasta 18. novembril 2017. See tähendab, et Johaugil on võimalik pääseda ka 2018. aasta alguses Pyeongchangis toimuvale taliolümpiale.