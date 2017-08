Johaug otsustas spordikohtu karistust mitte vaidlustada

Norra murdmaasuusataja Therese Johaugi mänedžer Jørn Ernst ütles, et nad ei kavatse Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) määratud 18-kuulist võistluskeelu otsust edasi kaevata.

Johaugi tiimil oleks olnud võimalus spordikohtu otsus kaevata Šveitsi ülemkohtusse, kuid Ernsti kinnitusel seda ei tehta .

"On väike tõenäosus, et see üldse arutlusele võetakse ja seetõttu oleks see vaid ressursside raiskamine," sõnas Ernst väljaandele Nettavisen. "Oleme otsusega leppinud ja Therese tahab eluga edasi minna."

Norralanna andis mullu sügisel positiivse dopinguproovi, mis sisaldas klostebooli. Kui Norra Olümpiakomitee määras algselt Johaugile 13-kuulise võistluskeelu, siis spordikohus pikendas selle karistuse Rahvusvahelise Suusaliidu kaebuse järel 18-kuuliseks.