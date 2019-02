Johaug kardab MMil kõige enam venelasi: nad on kuradi tugevad

"(Julija) Belorukova ja (Natalja) Neprjajeva on sel hooajal niivõrd hästi võistelnud, seega peame Venemaa sportlaste ohust teadlikud olema. Nad on kuradi tugevad. Kõik on päris lahtine, eriti teatesõidus," rääkis Johaug Norra rahvusringhäälingule NRK.

MMi tõttu tänavusest suusatuurist loobunud 30-aastane norralanna, kes on juba seitsmekordne maailmameister, lisas, et tema treeningettevalmistus on kulgenud väga hästi.

Seefeldi suusaalade MM toimub 19. veebruarist 3. märtsini.