Oslos jätkus täna Therese Johaugi ja teiste tema dopinguskandaaliga seotud asjaosaliste ülekuulamine Norra olümpiakomitee distsiplinaarkomisjoni ees. Päev algas ühe eilse väite ümberlükkamisega.

Kui eile süüdistas Johaug Norra suusaliitu selles, et talle ei olnud saadetud e-kirja antidopingukursusega "Ren Utøver" ("Puhas sportlane"), mille mitteläbimist talle ette heideti, siis täna hommikul selgus, et tõde on hoopis vastupidine. Johaugi kaitsja Christian Hjort tunnistas, et sportlane sai vastava meili juba poolteist aastat enne dopinguskandaali puhkemist.

"Nagu ma eile ütlesin, ei mäleta ma, et oleksin selle kirja saanud, aga nüüd saan aru, et see on mulle ikkagi saadetud. Mul oli see päev varahommikust hilisõhtuni pungil turundusüritustest," selgitas Johaug. "Kahetsen seda. Nägin kirja eile õhtul, aga ma ei mäleta seda, kui see mulle jõudis."

Hiljem oli Johaugil sama teema kohta varuks juba märksa teistsugusem seletus - nimelt väitis norralanna, et tal ei õnnestunud Norra antidopingu äppi oma telefoni installeerida.

"Puhas sportlane" koosneb seitsmest õpimoodulist, mille läbimine peaks kokku võtma umbes pool tundi. See selgitab atleetidele ja nendega seotud inimestele antidopingureeglite ja -protseduuride olulisemaid osasid.