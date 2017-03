Venemaa Suusaliidu president Jelena Välbe võttis hooaja lõpu intervjuus teravalt sõna oma riigi naissuusatajate suhtes, kes talle tänavu pettumuse valmistasid.

"Meeste seas said kõik kenasti hakkama. Naistest oli aga suurimateks pettumumseks Julia Tšekaljova ja Polina Kalsina," rääkis Välbe R-Spordile. "Olen kindel, et nad oleksid võinud paremini võistelda. Kui nad ise oma tulemustega rahul on, on see solvav. Paljud võistkonnad maailmas ei saa nii hästi treenida, aga neil jääb iseloomust puudu."

Eraldi sõnum oli Välbel Natalja Neprjajevale, kes ei suutnud individuaalselt paremat 20. kohast. "Ma ei ole ausalt öeldes temas väga pettunud, kuna ei uskunud tema tugevasse motivatsiooni. Tema suurimaks probleemiks on aga kehakaal - ta ei üritanud talvel sellega üldse tegeleda. Sellise kaalu juures ei saagi korralikult võistelda," põrutas Välbe.