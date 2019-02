Jelena Välbe astus Vene suusatajate kaitseks välja: kui te neid vähegi austate, siis jätke nad rahule!

Venelastele armu ei antud. Esimesed viis-kuus küsimust olid kõik dopinguteemalised.

"Oleks aega see peatükk sulgeda! Tegu on noorte suusatajatega, kes ajavad oma asja. Küsige midagi muud," ütles Välbe, kui Rootsi SVT reporter uuris Venemaa suusatajate viimase aja skandaalide kohta.

"See on olnud nagu sõda ja ma olen alati olnud rindejoonel," võttis Välbe kokku viimased kolm aastat Venemaa murdmaasatajate juhina.

Foto: Imago Sport/Scanpix

Sõna sai ka kahekordne maailmameister, rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) poolt Pyeongchangi olümpialt eemale jäetud Sergei Ustjugov: "Mulle pole siiani põhjendatud, miks mind eelmisel aastal olümpiale ei kutsutud."

"Kui teil on tõendeid, et venelased kasutasid dopingut, näidake!" jätkas Välbe. "Te peaksite teadma, et Vene sportlased ei ole dopingut teinud. Sulgege juba see peatükk! Kui teil on meie sportlaste vastu vähegi austust, siis te jätate nad rahule."

ROK jättis eelmisel aastal Lõuna-Koreas toimunud taliolümpiamängudelt eemale 45 Venemaa sportlast ja kaks treenerit, kelle apellatsiooni ei rahuldatud ka rahvusvahelises spordiarbitraažis (CAS). Lisaks arutas CAS 13 Venemaa sportlasele ja kahele treenerile määratud eluaegseid keelde ning tühistaski need, kuid ROK-i olümpiakutseta jäid nad ikkagi.