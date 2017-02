Lahti MM-i paarissprindis dramaatilisel moel kullata jäänud soomlased on valmis kukkumise põhjustanud norralase Emil Iverseniga rahu sõlmima.

Eilses finaalis Soome esimest vahetust sõitnud Sami Jauhojärvi kutsus Iverseni Aftonbladeti vahendusel sauna. "Ma nägin, kuidas Emil viimases kurvis kangestus. Me võiksime koos sauna minna, ta võiks seal end üles soojendada. Meil on saun oma korteris olemas. Jah, see oli ametlik kutse. Võta siider kaasa!"

Iversenist sai Soome rahva vaenlane, kui ta finaali viimase vahetuse viimases kurvis Iivo Niskanenile ette keeras ja kukkumise põhjustas. Norrast ja Soomest möödusid Venemaa ja Itaalia, kes võtsid kulla ja hõbeda, Soomele jäi pronks.

"Iivo oli vihane mu peale ja ma mõistan teda. Mul on kahju. Ma ei oska öelda midagi muud," sõnas Iversen eile.

Kui pärast finišit teatas Iversen, et tema jaoks on Lahti MM lõppenud, siis pikemalt järele mõeldes otsustas ta ikkagi võistluspaika jääda. "Olen saanud palju toetavaid sõnumeid. Paljud arvavad, et ma olen hea mees ja sõitja. Nad ütlesid, et ma jätkaks oma tööd," ütles Iversen õhtul reporteritele.