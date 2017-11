Järjekordne hoop Vene spordile: veel nelja suusataja tulemused Sotši olümpial tühistati, ära võeti kaks medalit

Vägevast kolmikust on alles jäänud vaid paremal olev pronksimees Tšernussov - nii Maksim Võlegžaninilt (vasakul) kui ka Aleksandr Legkovilt (keskel) võetakse nende medalid ära Foto: Phil Noble, REUTERS

Venemaa meedia teatab, et lisaks Aleksandr Legkovile on tühistatud veel nelja Vene murdmaasuusataja tulemused 2014. aasta Sotši olümpial: nendeks on Maksim Võlegžanin, Aleksei Petuhhov, Jevgenija Šapovalova ja Julia Ivanova.