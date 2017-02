Jaak Mae arvamus on leidnud enne Lahti MM-i Soome meedias suurt kõlapinda

Foto: Ekraanitõmmis

Soome meedia on üles noppinud endise tippsuusataja, olümpiamedalisti Jaak Mae arvamuse Therese Johaugi dopingukaristuse kohta.

Iltalehti ajakirjanik sai Maega jutule nädalavahetusel peetud Otepää MK-etapil, kus teiste teemade hulgas tuli juttu ka Johaugi karistusest. Mae avaldas dopingukaristuse osas kriitilist meelt, sest tema arvates määrati norralannale liialt lühike võistluskeeld.

"Sama rikkumise eest tuleks määrata sama karistus," oli Mae põhiline sõnum. "Kui proov on positiivne, siis see on positiivne."

Johaugi 13-kuuline võistluskeeld ei pruugi hetkeseisuga olla siiski veel lõplik. Nii Maailma Antidopingu agentuuril (WADA) kui rahvusvahelisel suusaliidul (FIS) on võimalus norralaste poolt vastu võetud otsus rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS) edasi kaevata.