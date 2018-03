Imelises vormis Therese Johaug on võimsam kui Björgen

Pyeongchangi olümpiavõitjad murdmaasuusatamises Ragnhild Haga ja Marit Björgen kinnitasid, et dopingukaristust kandev Therese Johaug on hiilgavas vormis.

Aprilli keskel võistluskeelu alt vabanev Johaug oli intervalltreeningul isegi võimsam kui Björgen, kirjutab Aftenposten.

"Mul läks nägu naerule, kui nägin, kui palju ta teistest üle oli," sõnas Lõuna-Korea talimängudel 10 km vabatehnikasõidus triumfeerinud Haga.

Björgen nõustus koondisekaaslase arvamusega, lisades omalt poolt: "Mulle tundub, et Therese on veelgi võimsam kui eelmise aasta MMil. Ma tean, et ta tuleb tagasi väga tugevana."

Johaugi mänedžer Jörn Ernst teatas hiljuti, et norralanna teeb esimese ametliku võistluse alles novembris Beitostöleni MK-etapil.

2016. aasta sügisel klostebooli kasutamisega vahele jäänud Johaug sai karistuseks 18-kuulise võistluskeelu ning pidi Pyeongchangi olümpia vahele jätma.