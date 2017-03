Kõik eestlased tegid enda kohta tublid sõidud - Algo Kärp oli meie parimana 26. (+2.31,3), Aivar Rehemaa sai 32. (+3.10,2), Raido Ränkel 34. (+3.16,5) ning Andreas Veerpalu 36. koha (3,25,7).

Kodupubliku saatis joovastusse Iivo Niskanen, kes tegi võimsa sõidu ning võitis kindlalt kuldmedali. Ülejäänud medalid läksid Norrassse: Martin Johnsrud Sundby sai teise koha (+17,9), pronksi võitis Niklas Dyrhaug (+31,3). Järgnesid venelased Aleksandr Bessmertnõhh ja Andrei Larkov, esikümnesse mahtusid veel Didrik Tönseth, Aleksei Poltoranin, Sami Jauhojärvi, Johan Olsson ja Calle Halfvarsson.

Sundby tuleb finišisse teisena - 17,9 sekundit kaotust ning hõbemedal!

Dyrhaug teeb Bessmertnõhhile ära ning jääb Niskanenist 31 sekundiga maha. Pronksine finiš!

Iivo Niskanen - maailmameister on finišis 41,8-sekundilise edumaaga!

Aga tuleb Niskanen!

Bessmertnõhh finišis liidriks - 11,4 sekundit edu järgmiste ees.

Niskanen jätkab võimsalt ning tema edu Bessmertnõhhi ees on viimases vaheajapunktis üle 40 sekundi.

Larkov sõidab finišis Tönsethiga täpselt sama aja! Esikümnes on seega kaks meest täpselt sama ajaga.

Sundby kaotus Niskanenile 9,5 peal juba 25 sekundit. Kuld näib juba ära jagatud olevat.

Didrik Tönseth finišis liidriks - edu Poltoranini ees 13,1 sekundit.

Jauhojärvi finišis hetkel Poltoranini järel teiseks. Kärp seal praegu kümnes.

Niskaneni edu Bessmertnõhhi ees kasvab veelgi - 37,2 sekundit! Soome tunneb juba kulla lõhna...

Venelane Bessmertnõhh on hetkel Niskaneni ja Sundby järel pronksikursil. 9,5 kilomeetri peal läheb ta Tönsethi ees liidriks.

5,7 kilomeetri pealt on kõik tugevad läbi läinud - Algo Kärp hoiab seal 23. aega.

Poltoranin finišis liidriks - edu Jönssoni ees 37,2 sekundit.

Sundby tuleb Niskanenist selgelt aeglasemalt. 5,7 sekundi peal vahe juba 16 sekundit.

Emil Jönsson lööb finišis Kärbi liidrikohalt - 47,8 sekundit vahe.

Nüüd on kõik eestlased finišis - Ränkel tuleb Rehemaa ja Veerpalu vahele, kaotust Kärbile 45,2 sekundit.

Samast kohast tuleb läbi ka Sundby - ja kodupublik rõkkab, sest Niskanen edestab teda 11 sekundiga!

Soomlaste teine lootus Matti Heikkinen teeb enda kohta nigelat sõitu, jäädes 4,7 peal maha juba 43,7 sekundit.

Kärp finišis liider - 39.15,3. Edu praegu kolmandal kohal oleva Rehemaa ees 38,9 sekundit.

Iivo Niskanen teeb suurepärast sõitu. 4,7 kilomeetri peal läheb kodupubliku lemmik 23 sekundiga liidriks!

Andreas Veerpalu kaotab Rehemaale finišis 15,5 sekundit.

Aivar Rehemaa on samal ajal esimese mehena finišis - aeg 39.54,2.

Algo Kärp kaotab 12,2 kilomeetri peal seni ainult Emil Jönssonile. 30 sekka peaks siit koht kindlasti tulema.

9,5 kilomeetri peal on eestlastest Kärp esimene, ülejäänud kolm tulevad aga väga samas tempos, olles omavahelises võrdluses viie sekundi sees.

Kärp tuleb 9,5 kilomeetri pealt läbi liidrina, edu teisel kohal oleva liechtensteinlase ees 19,4 sekundit. Samal ajal saab stardi Soome suurlootus Iivo Niskanen.

Rehemaa ja Veerpalu on läbi tulnud 9,5 kilomeetri pealt. Vanem kolleeg juhib seal noorema ees 4,9 sekundiga.

Kärbi hoog on nüüd pisut raugema hakanud. 5,7 kilomeetri peal edestab Jönsson teda 5,5 sekundiga.

Klaebo läheb esimeses vaheajapunktis napilt Poltoranini ees liidriks. Sami Jauhojärvi edestab Kärpi mõne kümnendikuga.

Algo Kärp on 4,7 kilomeetri peal suurelt esimene. Edu 23,6 sekundit.

Rehemaa edu Veerpalu ees 5,7 kilomeetri peal on 1,7 sekundit.

Algo Kärbi lööb 1,5 kilomeetri punktis liidrikohalt lõpuks Poltoranin - edu seitse-kaheksa sekundit.

Veerpalu tuleb samas taktis Rehemaaga - kaotust 0,9 sekundit. Mõneks hetkeks on eestlastel seal kaksikjuhtimine.

Rehemaa on samal ajal jõudnud läbi 4,7 kilomeetri vaheajapunktist.

Ränkel neljandaks - 7,9 sekundit Kärbist maas.

Algo Kärp läheb esimeses vaheajapunktis viie sekundiga liidriks.

Algo Kärp on samuti lähte saanud, kohe läheb ka Ränkel. Samal ajal on Rehemaa ja Veerpalu juba 1,5 kilomeetri pealt läbi tulnud - Veerpalu on seitsmest mehest teine, Rehemaa kolmas.

Andreas Veerpalu samuti rajal.

Aivar Rehemaa on stardi saanud!

Eestlasi on stardis neli: numbri all 1 läheb rajale Aivar Rehemaa, viiendana saab lähte Andreas Veerpalu, 13. startija on Algo Kärp ning kohe tema järel Raido Ränkel.

Tervitused! Eesti kunagine paraadala, meeste 15 kilomeetri klassikasõit on kohe algamas.