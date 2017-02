Viimased dopinguskandaalid on Norra inimestelt röövinud igasuguse usu oma suusatajatesse. Hiljuti läbi viidud uuring näitab, et iga neljas norralane on valmis selleks, et Lahti maailmameistrivõistlustel põrub dopingukontrollis mõni nende soosik.

Sellise sündmuse toimumisse usub tervelt 23 protsenti küsitletutest. Näiteks 2011. aastal Oslos toimunud MM-i eel uskus sama vaid 6 protsenti vastanutest, vahendab Afteposten.

Selles, et mõni teise riigi suusataja Lahtis dopingukontrollis vahele jääb, on kindlad 60 protsenti norralastest. 23 protsenti arvasid, et keegi ei jää vahele, 15 protsenti ei osanud midagi arvata. Küsitluse korraldas uuringufirma Respons Analyse.

"Väga paljude inimeste usk suusatajatesse üldse on kadunud, olgu nad siis norralased või välismaalased," ütles TV2 ekspertkommentaator Mads Kaggestad. "Ma arvan, et need numbrid on pöörased, eriti mis puudutab usaldust meie sportlaste suhtes. Küsimus on selles, kas nad arvavad, et on vaid üks või mitu dopingupatust. See uuringus ei kajastu."

Kaggestadi sõnul saab tehtud uuringust ka midagi positiivset välja lugeda. "See näitab, et norralastel on usku dopinguküttide töösse ning nad usuvad, et patused sportlased püütakse kinni," sõnas ta.