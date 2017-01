Tour de Ski võitja Sergei Ustjugov on üks väheseid Venemaa tippsuusatajaid, kel ei lasu dopingukahtlust.

Sergei Ustjugov võitis Tour de Ski ilmse ülekaaluga, kuid seda suuresti tänu preemiasekunditele.

Võiks arvata, et suusatamises kehtib reegel: kes läbib raja kõige kiiremini, see võidab. Üldiselt küll, aga mitte Tour de Ski mitmepäevasõidul. Seal on peale kiiresti suusatamise oluline koguda ka preemiasekundeid, mis saavad lõpuks otsustavaks.