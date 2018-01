Hea esituse teinud Tammjärv: ees ootab ainulaadne kannatamine

Karel Tammjärv saavutas murdmaasuusatamise mitmepäevasõidu Tour de Ski eelviimasel etapil 15 km ühisstardiga klassikasõidus 19. koha. Tuuri üldarvestuses kerkis Tammjärv nüüd 24. positsioonile.

“Tänane sõit oli selline, mida lootsin enne võistlust näidata,“ tunnistas Tammjärv Delfile. “Usun, et võtsin välja maksimumi. Kui oleks olnud rohkem jõudu, siis oleksin olnud ka kõrgemal. Rada oli seekord sõitmiseks piisavalt lai ja kõigile oli ruumi. Ka suusad olid väga head.“

Tour de Ski lõppeb pühapäeval, kui kavas on 9 km pikkune viitstardiga vabatehnikasõit. Distantsi lõpus sõidetakse traditsiooniliselt üles slaalominõlvast. Tammjärve sõnul on pühapäeval eesmärgiks jääda kokkuvõttes 30 parema sekka.

“See lõputõus on ainukordne ja ainulaadne. Selline võistlustrass ongi ju ainult korra aastas. See mälestus kipub seetõttu ununema,“ tunnistas Tammjärv, et varasemaid katsumusi ta väga ei mäletagi. “Sellised katsumused kipuvad ununema. See on aga selge, et ees ootab ainulaadne kannatamine.“